Juliana Paes exibe corpão na praia ao lado da famíli!

29/04/2018 | 14:11



Quem resolveu se esbaldar na praia no último sábado, dia 28, foi Juliana Paes e ela não foi sozinha! A musa levou sua família e curtiu o dia de Sol na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro!

E não basta levar a criançada para areia, a atriz ainda entrou no clima e com muito bom humor brincou muito com os pequenos.

Quem marcou presença também foi o maridão, Carlos Eduardo Baptista, com quem ela esbanjou simpatia. O casal ainda mostrou que mesmo depois de 10 anos de casamento, o que não falta é amor e ficaram agarradinhos!

A morena, aos 39 anos, ainda esbanjou o corpão e arrasou em um biquíni branco!