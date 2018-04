Beyoncé e Jay-Z curtem jogo de basquete

29/04/2018 | 14:11



Após dois finais de semana intensos no Coachella, Beyoncé resolveu aproveitar a noite do último sábado, dia 28, ao lado do maridão, o rapper Jay-Z. Fãs de basquete, os dois aproveitaram para assistirem a um jogo da NBA entre o Golden State Warriors e o New Orleans Pelicans em Oakland, na Califórnia, Estados Unidos.

Bey apostou em um look todo branco para a ocasião e deixou o cabelão e evidência. Para deixar o visual ainda mais estiloso, a artista usou um óculos de sol. Jay-Z, por sua vez, surgiu com uma roupa toda preta e finalizou o visual com um boné e tênis branco.

Beyoncé mostrou toda elegância ao posar ainda usando uma bolsinha pequena combinando com seu visual. Plena que chama, né?