Cauã Reymond passeia com Mariana Goldfarb e a filha, Sofia, em shopping no Rio de Janeiro

29/04/2018 | 14:11



Cauã Reymond e Mariana Goldfarb não querem saber de esconder a felicidade por estarem juntos novamente! Na manhã deste domingo, dia 29, os dois foram flagrados pela primeira vez desde que se reconciliaram. Eles foram vistos em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na companhia de Sofia, filha do ator com Grazi Massafera, e um amigo.

Enquanto Sofia era carregada no colo pelo pai, Mariana Goldfarb caminhava ao lado do amado pelos corredores do shopping.

Apesar de trocarem declarações nas redes sociais, Cauã e Mariana ainda não tinham sido vistos juntos desde a reconciliação. Eles tiveram um breve término no final do ano passado e não deram declarações sobre o assunto.