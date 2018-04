Na reta final de O Outro Lado do Paraíso, Clara pode voltar ao hospício

29/04/2018 | 14:11



A novela O Outro Lado do Paraíso está chegando ao fim, mas os espectadores podem aguardar ainda mais emoções nos últimos capítulos. Segundo a colunista Patrícia Kogut, quando finalmente acha que conseguirá se vingar de sua maior inimiga, Clara terá uma surpresa para lá de desagradável.

Durante o julgamento de Sophia, Maurício, o advogado da vilã que será interpretado por Paulo Betti, interrogará Gael e Lívia, que irão depor contra a mãe, após descobrirem seus crimes. Porém, o advogado acaba virando a situação, e dispara:

- Estamos diante de uma história arrepiante. Um complô armado por Clara Tavares e os filhos da ré. Clara quis se vingar porque julga ter sido internada injustamente em um hospício. Eu disse julga, porque havia um laudo dizendo que tinha problemas psiquiátricos. Que pelo jeito continuam a existir. E mais: tomar as esmeraldas e a guarda do neto que Sophia tanto amava. - dirá Maurício, que não pára por aí: - Estou unindo os fios dessa trama. Gael, seu ex-marido, confessa ainda estar apaixonado por Clara. Uniu-se a Lívia, sua irmã, para tomar a fortuna da mãe. Clara uniu-se a Gael e a Lívia, para ficar livre de seus crimes. E os três, ricos, com o dinheiro das esmeraldas, trancafiarem a mãe na cadeia. Presa, Sophia Montserrat não terá acesso à sua fortuna. Ficará nas mãos de Gael e Lívia. Peço que Gael e Lívia sejam processados por falso testemunho e tentativa de desvio de bens. Peço que Clara Tavares seja julgada pelos crimes que cometeu. Levem também em conta sua obsessão pela vingança, que todos na cidade conhecem. Isso é prova de uma mente doentia, perigosa para a sociedade!

Raquel, que será a juíza da ação, então interromperá a sessão devido a confusão. Clara então vai se abrir com Patrick, que estará internado no hospital após ser atingido por um tiro no resgate de Tomaz. O advogado então alerta sua amada:

- Se ele continuar nesse rumo, a Sophia será considerada inocentem e você sairá do tribunal algemada. Não terá a menor chance. Amanhã ou depois, será julgada como assassina! Ou pior: será internada novamente no hospício!

- Hospício! Não! Eu não vou suportar! - se desesperará a heroína.

O último capítulo de O Outro Lado do Paraíso vai ao ar no dia 11 de maio.