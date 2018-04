Klebber Toledo e Camila Queiroz curtem show de Luan Santana em clima de romance!

29/04/2018 | 14:11



Klebber Toleto e Camila Queiroz marcaram presença na noite do último sábado, dia 28, no show do Luan Santana.

Os pombinhos que subirão ao altar este ano aproveitou a apresentação bem juntinhos, em clima de romance. Eles ainda aproveitaram para tietar o cantor após o término do show com direito a foto!

Quem também foi muito tietada foi a vencedora do BBB 18, Gleici Damasceno. Camila Queiroz além de conversar com a morena, tirou até foto e compartilhou em seu InstaStories.

Ana Clara, além de também chamar atenção no evento, movimentou a internet aqui fora. A ruiva após publicar uma foto mostrando o look em seu twitter, além dos elogios, recebeu a resposta de Whindersson Nunes que, é claro, não perdeu a oportunidade de fazer uma piada mencionando os joelhos da ex-BBB e escreveu: Parabéns pelos gêmeos. A jovem levou tudo na brincadeira e ainda respondeu o humorista com um meme, fofa!