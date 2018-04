Monteiro bate Robredo e fura quali do Torneio de Istambul

29/04/2018 | 13:57



O tenista brasileiro Thiago Monteiro furou o qualifying e entrou na chave principal do Torneio de Istambul, de nível ATP 250, ao vencer neste domingo o experiente espanhol Tommy Robredo, ex-número cinco do mundo. Monteiro levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).

A segunda vitória do número 126 do mundo no quali contou com uma atuação regular ao longo das duas parciais. Monteiro perdeu o saque por uma vez em cada parcial, mas não se abalou e manteve o domínio sobre o ex-Top 10, atual 211º do ranking.

"Joguei muito bem, consegui me impor. O jogo foi muito pegado em todos os pontos. Mas consegui ser agressivo nos momentos que precisava, devolvi firme os segundos saques e no segundo set fui bem na 'hora H', no detalhe. Estou feliz com essa vaga na chave", disse Monteiro.

Na primeira rodada da chave principal, Monteiro vai enfrentar o austríaco Gerald Melzer, atual 116º do ranking. A partida deve acontecer na terça-feira.

Monteiro não será o único brasileiro da chave. Rogério Dutra Silva, atual número 1 do Brasil e 110º do mundo, entrou direto na chave principal. Sua estreia será o romeno Radu Albot.