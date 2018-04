Humoristas prestam homenagens a Agildo Ribeiro

29/04/2018 | 13:11



Humoristas prestam as últimas homenagens a Agildo Ribeiro, morto na manhã de sábado, 28, durante velório no Memorial do Carmo, na Caju.

"A memória que eu guardo do Agildo é da pessoa que mais me fez rir na vida", afirmou o humorista e roteirista Claudio Torres Gonzaga. "Em vim me despedir do meu tio Agildo", resumiu Lucio Mauro Filho, filho do comediante Lúcio Mauro. "Era uma pessoa tão próxima, que frequentava tanto a minha casa, que eu tive o privilégio de chamar de tio. Éramos uma grande família."

O comediante Marcius Mellhem e o apresentador Leleco Barbosa, filho de Chacrinha, também estiveram no velório. "Ele vai deixar muitas saudades, mas com certeza vai alegrar lá em cima", disse Leleco, acrescentando que Agildo fazia a melhor imitação de Chacrinha. O corpo de Agildo será cremado às 14h.