Temer cancela participação do Agrishow e retorna para Brasília esta noite

29/04/2018 | 13:09



O presidente Michel Temer volta hoje à noite para Brasília. Ele cancelou sua participação amanhã na solenidade de abertura da Agrishow 2018, em Ribeirão Preto, para cumprir agenda, logo pela manhã, com sua equipe.

De acordo com informações do Planalto, a antecipação da volta tem como objetivo garantir apoio para votações no Congresso nesta semana.

Considerada a mais importante feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow deste ano deverá receber vários dos pré-candidatos a presidência da República. Na cerimônia de abertura estava prevista, além de Temer, a participação do deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato pelo PSL.

No dia 2, a expectativa é de a feira receber o pré-candidato pelo PSDB Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT.