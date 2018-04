Isis Valverde dispara sobre maternidade: - Não adianta ter a criança e jogar para a babá criar

29/04/2018 | 13:11



Grávida do primeiro filho, Isis Valverde promete ser uma mãezona! A atriz participou de um papo com o youtuber Matheus Mazzafera em um vídeo do canal Hotel Mazzafera e abriu o jogo sobre amor, sexo, casamento e filhos.

Ao ser perguntada sobre o sonho de se casar, a morena, que está noiva de André Resende e deve se casar em junho, falou que acha lindo famílias grandes, mas confessou que seu desejo é de ter dois filhos, e ainda falou sobre a maneira que quer criar suas crianças:

- Não adianta ter a criança e jogar para a babá criar. Eu quero criar, quero participar da criação do meu filho, quero estar perto, ver meu filho crescer. Eu vejo meus amigos que deixaram para a babá criar e não funcionou, hoje eles se arrependem. Os outros que criaram hoje sentem um orgulho e de ter uma criança criada por ela, e não por uma outra pessoa.

A atriz também disse que decidiu ser atriz com cerca de 15 anos de idade e que antes disso, pensou em ser babá e veterinária. Ao resolver ir atrás de seu sonho, ela ouviu um ultimato de seu pai:

- Meu pai me falou: Se você não ganhar dinheiro como atriz, você vai ter que mudar de profissão.

Já sobre o noivo, André, Isis confessou pegar algumas manias do amado, como fazer piadas com trocadilhos. Porém, ela desconversou quando Matheus a perguntou sobre a média de vezes que eles fazem sexo por semana, mas deu a entender que a frequência é a mesma do começo do namoro! Uau!