Temer descansa em SP; amanhã visitará a 25ª edição da Agrishow, em Ribeirão Preto

29/04/2018 | 13:02



O presidente Michel Temer passa o fim de semana em São Paulo. No momento ele descansa em sua residência particular, no Bairro do Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Amanhã, segunda-feira, 30, o presidente seguirá para Ribeirão Preto, no interior do Estado, onde fará a abertura da 25ª edição da Agrishow, uma das três maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante da América Latina.

A visita de Temer à Ribeirão Preto amanhã será a segunda em pouco mais de um mês. No dia 14 de março ele esteve no município e participou do evento que marcou a Abertura da Safra de Cana, outro importante evento ligado à agricultura e cuja cultura ocupa 357 mil hectares dos campos da região.

Desta vez, no entanto, Temer não será a única atração política em Ribeirão. Os pré-candidatos à sucessão presidencial Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) também visitarão a Agrishow nesta segunda-feira, 30.

Por suas dimensões e ligação com o setor que mais cresce no País, o evento se tornou um grande palanque eleitoral neste ano. Em 2017, enquanto o PIB agregado cresceu 1%, o agropecuário cresceu 13%, deixando para trás Serviços, com 0,3% e Indústria, com variação zero.

O pré-candidato pelo Solidariedade, Aldo Rebelo , também visitará a Agrishow, onde deverá participar de almoço oferecido por produtores rurais da região.