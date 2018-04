Corpo do humorista Agildo Ribeiro é velado no Rio

29/04/2018 | 12:56



O corpo do humorista Agildo Ribeiro, morto na manhã de sábado, 28, aos 86 anos, está sendo velado desde às 10h no Memorial do Carmo, no Caju, na zona norte. O velório se estenderá até as 14h, quando o corpo será cremado em cerimônia fechada.

O humorista sofria de problemas cardíacos e estava com uma cirurgia marcada para a próxima quarta-feira, 02 de maio.

Agildo Ribeiro estava em casa, no Leblon, na zona sul, quando começou a se sentir mal. Ele chegou a interfonar para a portaria pedindo ajuda, mas quando os funcionários do prédio chegaram, ele já estava morto.