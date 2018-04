A reinvenção dos Correios

Do Diário do Grande ABC



Os Correios são sinônimo de confiança, credibilidade e fé pública para a maioria absoluta da sociedade brasileira há mais de três séculos e meio. Trata-se de patrimônio nacional, motivo de orgulho para seus quase 106 mil trabalhadores. Apesar da crise que o País atravessa, afetando indistintamente diferentes segmentos da economia, os Correios provavelmente vivem hoje seu maior momento de reinvenção, recuperação e transformação, com os primeiros resultados visíveis e melhorias significativas para o cliente já começando a surgir. Nossa qualidade operacional no segmento de encomendas, por exemplo, aproxima-se dos 90%. Ou seja, de cada dez objetos, nove são entregues dentro do prazo. Tal resultado, inclusive, rendeu recentemente aos Correios o prêmio ABComm de Inovação Digital 2018 de melhor empresa de e-commerce.



Atualmente, entregamos, em todo o País, cerca de meio bilhão de objetos postais, dentre eles, 25 milhões de encomendas – todos os meses. Para otimizar nossos processos operacionais, estamos investindo, até 2020, US$ 133 milhões na atualização de nove equipamentos existentes e na implantação de dez novas máquinas automáticas de triagem. Concluído este projeto, os Correios contarão com 19 sistemas de triagem automatizada de encomendas instalados nas principais cidades do País, elevando nossa capacidade de processamento total para algo em torno de 220 mil encomendas por hora. Parcerias estratégicas, como é o caso da joint venturecom a empresa aérea Azul, ou nosso Correios Celular, já consagrado como produto ‘bom, bonito, barato e que respeita o cliente’, mostram que a empresa está atenta para o futuro.



Nossa força de trabalho é exemplo público de superação, comprometimento e responsabilidade. São funcionários que vestem a camisa da empresa para garantir que cheguemos aos quatro cantos do País. Somos a única empresa presente em cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Em muitos deles, nossos concorrentes não chegam – ou não estão dispostos a chegar –, já que priorizam os grandes centros em nome da lucratividade. Sistematicamente, eles repassam aos Correios seus objetos destinados aos endereços mais remotos, de difícil acesso, ou pelos quais simplesmente não se interessam. Estamos focados em reposicionar os Correios frente à atual realidade, como empresa pública sólida, ágil, financeiramente sustentável e independente do Tesouro Nacional, prestando serviços cada vez mais eficientes e buscando oferecer a melhor experiência aos nossos clientes.



Como cidadão brasileiro, sonho com o dia em que as empresas públicas sejam mais eficientes e sustentáveis. Estamos trabalhando para isso.



Carlos Roberto Fortner é presidente em exercício dos Correios.



Porco e Lula

O Palmeiras, com aquela história daquele pênalti anulado na final do Paulistão, está parecendo a defesa do ex-presidente Lula. Todo dia tem uma choradeira, um recurso, um embargo etc. Chega! Coisa mais brega. O Palmeiras está enrolado com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Devia estar preocupado é com os vexames que vêm por aí e não ficar chorando com águas passadas.</CW>

Donizete A. de Souza

Ribeirão Pires



Há meses

Ainda não foi realizada a manutenção dos semáforos da Avenida Lauro Gomes! Situação que já dura meses, com riscos iminentes de acidentes todos os dias. E ainda existem diversos usuários de drogas espalhados. Eles transitam entre os veículos, assustando os motoristas. Faltam providências, bem como plano de ação para coibir essa situação. Aguardo providências urgentes, pois os impostos são pagos e temos direito. Como podem fazer propaganda de trânsito melhor se não dão melhores condições de tráfego?

Reginaldo Amaral

Santo André



Eu desejo...

Servidores reclamam da população, da gestão pública, do local de trabalho. Reclamam, reclamam e reclamam! Mas honrar a nomenclatura que lhe foi concedida tem se tornado cada vez mais impossível diante das atitudes medíocres de muitos desses. O termo servidor público tem como significado, e bem simples, ‘servir ao público’. Muito bem, mas o que acontece é que servir aos próprios interesses tem sido o dia a dia da maioria. Não posso generalizar, mas certamente mais da metade desses age de maneira desorientada e desnorteada para continuar no bem-bom. Triste realidade para nossa cidade, que escuta a maioria desses gritando palavras de ordem nas campanhas eleitorais enquanto constroem seus títulos de bons articuladores, garantindo bons cargos e bons relacionamentos, enquanto aqueles que verdadeiramente buscam trabalho contributivo para cidade melhor só conseguem seus espaços de maneira voluntária. Desejo que nossa cidade se transforme em grande comunidade colaborativa, a partir daqueles que estão com a incumbência de servir o povo.</CW>

Alexandre Vieira

Santo André



Peão Kim

Kim Jong-un é só um peão nesse tabuleiro! O pior é quem está por trás, controlando as cordinhas dessas figuras <CF51>(Política, dia 27). Aproveitando o espaço, agradeço a este Diário, por me dar a oportunidade de expressar a minha visão de mundo, por meio dos meus textos. Logo virão mais histórias por aí, mesmo sem condições e pouco incentivo, não desistirei do papel e da caneta!

Rafael Alves

Santo André



Amarelinhos

O trânsito na região já é caótico por natureza. E se tem alguma coisa que ainda possa piorá-lo são os agentes de trânsito, os amarelinhos, em certos cruzamentos escolhidos por eles e não por necessidade. Não servem para absolutamente nada que não seja atrapalhar. Simplesmente apitam para que os carros sigam quando o semáforo está verde e mandam parar no vermelho. Como assim? Além disso, atrasam a movimentação dos veículos assim que o sinal abre, diminuindo o tempo de os motoristas atravessarem esses cruzamentos. E, pior, sempre estão onde não precisa, haja vista que em locais nos quais os semáforos estão quebrados e/ou apagados e até mesmo piscantes no amarelo eles nunca estão, não querem se desgastar. Não é possível que ninguém enxergue isso. Depois fazemos piadas com os portugueses...

Eliana de Freitas

Diadema