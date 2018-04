Questão de direitos

Diário do Grande ABC



29/04/2018



Na teoria, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das Domésticas, promulgada em 2013 e regulamentada em 2015, representaria excepcional ganho para os trabalhadores, pois passariam a contar com carteira assinada e muitos outros direitos. Entretanto, na prática, o resultado foi outro, absolutamente adverso. Culminou em corte de vagas e informalidade.



Patrões, que na maioria dos lares também são assalariados, se viram na iminência de ter os custos aumentados em razão do recolhimento de impostos motivado pelo registro em carteira do funcionário, fizeram a opção por demitir as pessoas que cuidavam de suas residências ou manter o trabalho com pagamento por dia. Assim, desde que não atinja três dias na semana, estão desobrigados de recolher os tributos.



A consequência mais gritante disso foi a redução de trabalhadores domésticos formais. Antes da PEC, 40% dos 35 mil integrantes da categoria no Grande ABC atuam sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Percentual atingia 14 mil pessoas. Depois, caiu pela metade. Nos dias atuais, são apenas 7.000 dentro da formalidade.



A contrapartida oferecida a quem emprega é muito baixa. O dono da residência tem como benefícios a baixa de 4% no recolhimento mensal do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), passando de 12% para 8%, o que se convencionou a chamar de Lei do Alívio, e o direito de deduzir R$ 1.171,84 no Imposto de Renda por cada empregado doméstico. Nada que entusiasme muita gente.



Sindicato da categoria fala em conscientização. Avalia que o custo pode ser um pouco mais alto, mas gera maior segurança jurídica tanto para patrões quanto para funcionários.



O País atravessou forte crise econômica e a economia vem recuperando-se aos poucos. A situação obrigou a maior parte dos cidadãos a rever seus gastos para equilibrar as contas e honrar seus pagamentos. Assim, fica bem difícil emplacar qualquer despesa a mais. Por mais que a intenção seja boa.