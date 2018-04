Obituário - 29 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/04/2018 | 11:16



Santo André

Selma Kuis da Conceição, 95. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Judite Monteiro dos Santos, 93. Natural de Portugal. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Júlio Antonio, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lea, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Degan, 85. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Metalúrgico. Dia 27. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.

Amélia Berton Tognato, 79. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alice Soares de Brito, 79. Natural de Avanhandava (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Rodrigues Domingos, 75. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laura Antonieta Vizentin de Melo, 73. Natural de Serra Negra (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Glademyr Giovanoni, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Alice Rodrigues de Santana, 66. Natural de Sátiro Dias (BA). Residia no Parque das Flores, em São Paulo (SP). Dia 26, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Vanderlei Nunes, 65. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Carlos Marcolino, 60. Natural de Mauá. Residia no Parque Industrial, em Santo André. Engenheiro-Eletricista. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

José Ivanildo da Silva Lima, 57. Natural de Pesqueira (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Mateus Pinto, 56. Natural de Diadema. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

José Bandini, 91. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Vicentina Rocha de Toledo, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Natalina de Oliveira Codogno, 89. Natural de Catinguá (SP). Residia no Parque São José, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Geraldo Pereira Sobrinho, 87. Natural de Diamantina (SP). Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.

Maria das Dores Correa de Souza, 85. Natural de Matão (SP). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

Maria Cordeiro dos Santos Silva, 83. Natural de Buique (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria das Mercês Carvalho, 83. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

Ruth Oliveira, 83. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antonio Faria, 82. Natural de Guariba (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

João Guido Biaggio, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Municipal de Praia Grande (SP).

Maria Araujo da Silva, 69. Natural de Pombal (PB). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Valdelice Bastista de Almeida, 64. Natural de Juazeiro (BA). Residia em Juazeiro (BA). Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Juazeiro (BA).

Isildo do Nascimento, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Rosa Luiza Perrella de Gouveia, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Vicente Fernando Vello, 78. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Funcionário público. Dia 27, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Maria de Lourdes Rodrigues, 75. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema

José Alves dos Santos, 79. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Olímpio Zanotti, 73. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Crematório Jardim da Colina.

Teôtonio dos Santos Moraes, 71. Natural de Cansação (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Licínio Alves da Silva, 61. Natural de Gentil de Ouro (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Mauá



Maria das Dores Farias, 84. Natural de Lambari (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



João Carlos Ricci, 83. Natural de Pratania (SP). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Araci Rodrigues Xavier, 79. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Pensiliana Kowalewssci Iwamoto, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Juarez Gonçalves da Silva, 53. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Eduardo Antonio Crapino, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Santo André. Cemitério São José.