Presidente filipino diz que proibição quanto a Kuwait será definitiva

29/04/2018 | 11:05



O presidente filipino Rodrigo Duterte disse neste domingo que a proibição de trabalhadores filipinos de ir para o Kuwait, que está em vigor desde fevereiro, será agora permanente. Na quarta-feira, o Kuwait expulsou o embaixador das Filipinas.

"A proibição será permanente", disse Duterte, em uma entrevista coletiva.

O movimento causou surpresa no Kuwait, uma nação tipicamente sedada e rica em petróleo que tem sido um longo alvo da crítica de Duterte e é fortemente dependente de babás filipinas e empregadas domésticas.

As duas nações estavam em negociação. As decisões do governo filipino se deram após a descoberta chocante em fevereiro de uma filipina que foi assassinada e teve o corpo encontrado dentro de um freezer.