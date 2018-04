Ministra do Reino Unido falará amanhã sobre escândalo de imigração

29/04/2018 | 10:31



A ministra do Interior do Reino Unido, Amber Rudd, está prometendo garantir que a política de imigração do país é "humanitária", após os maus-tratos de residentes legais de longo prazo do Caribe, que erroneamente foram dados como ilegais.

Amber Rudd, que enfrentou uma pressão crescente no domingo para se demitir, disse que vai falar na segunda-feira sobre o escândalo da imigração.

O furor começou quando o jornal The Guardian relatou que algumas pessoas que foram para o Reino Unido advindas do Caribe nas décadas após a Segunda Guerra Mundial tiveram recusados pedidos de cuidados médicos ou foram ameaçadas com deportação, porque eles não podiam apresentar documentos para provar seu status.

A posição da ministra piorou depois que ela disse que o governo britânico não tinha metas de deportação de pessoas - apenas para um memorando com alvos para remoções "forçadas".