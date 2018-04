Feriado de 1º de maio terá reforço na fiscalização da PM em SP

29/04/2018 | 09:30



Motoristas que viajam na manhã deste domingo, 29, encontram movimento tranquilo no Sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a Ecovias, o tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa.

A Viaoeste também informa que o tráfego permanace livre nesta manhã nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares.

As rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt também não apresentam problemas na manhã deste Domingo.

Fiscalização

A Polícia Federal reforçou a segurança nas estradas de todo o Estado de São Paulo neste feriado. A operação intensificará o patrulhamento nos 22 mil quilômetros de rodovias paulistas, sob coordenação do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) e apoio da Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Agência de Transporte do Estado (Artesp) e as concessionárias das rodovias também apoiarão a operação.

O motorista flagrado dirigindo embriagado será multado em R$ 2.934,70 e poderá ter o veículo apreendido e a carteira de habilitação retida por 12 meses, além de responder criminalmente.

Feriado

A CET informa que na segunda-feira, 30, e na terça-feira, 1º, o rodízio municipal de veículos estará suspenso, inclusive de veículos pesados, em razão do feriado prolongado do dia do Trabalho.

A restrição volta a funcionar a partir das 7 horas da manhã de quarta-feira, 2. Para mais informações, ligue para 1188.