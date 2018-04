Valentim minimiza rival reserva e valoriza vitória da 'insistência' no Botafogo

29/04/2018 | 08:54



O técnico Alberto Valentim minimizou o duelo contra os reservas do Grêmio, no sábado, e tratou de valorizar a vitória do Botafogo por 2 a 1, no Engenhão. Para o treinador, o resultado premiou a "insistência" do time carioca, que buscou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo.

"Hoje ganhamos do Grêmio, não vem com essa história de time reserva. Lógico que equipes que estão disputando mais competições têm tempo menor e precisam priorizar uma ou outra. Queríamos estar na Copa do Brasil também, infelizmente saímos. O calendário brasileiro, infelizmente, é muito apertado. Renato optou por um time que não vinha jogando", disse o técnico botafoguense.

Mesmo contra reservas, Valentim admitiu a dificuldade encontrada pelo Botafogo em campo. "Foi um jogo difícil, a gente começou bem, depois acho que o jogo se igualou um pouco. A gente criou mais do que eles, chegamos a ter mais posse", analisou o técnico, antes de destacar a insistência dos seus jogadores ao longo de toda a partida.

"Foi um jogo que a gente precisou fazer o que tem feito. É insistir, não se desorganizar. Bati cabeça nas substituições para manter o time organizado, e eles estão de parabéns por terem acreditado. Conseguimos um gol com 46 minutos", comentou.

Para Valentim, o Botafogo poderia ter tido mais facilidade para marcar o segundo gol, mas exagerou nos erros nas finalizações. "Precisamos melhorar nesse quesito, não só nele. Talvez eu tenha evidenciado mais. Falei após o jogo contra o Sport que ainda não tínhamos saído com o goleiro como melhor em campo."

Com cinco pontos em três jogos disputados no Brasileirão, o Botafogo voltará a campo pela competição no próximo domingo, dia 6 de maio, para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.