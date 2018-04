Após boas atuações, Atlético-PR repete estilo ousado para bater Bahia em Salvador

29/04/2018 | 08:10



De Porto Alegre a Salvador. O empate do Atlético-PR por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, agradou ao técnico Fernando Diniz, que segue invicto no Campeonato Brasileiro. Mas, com uma semana de trabalho, o objetivo agora é voltar para Curitiba (PR) com a vitória. Neste domingo, às 16 horas, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova pela terceira rodada. E o treinador não deve ter muita dor de cabeça para escalar os titulares.

A goleada por 5 a 1 sobre a Chapecoense na estreia chamou a atenção do futebol nacional: o Atlético-PR de Fernando Diniz agradou com as trocas de passes que envolveram o adversário na Arena da Baixada. Situação parecida foi vivida contra o Grêmio, mas desta vez sem conseguir balançar as redes.

Mas Diniz quer manter a evolução do grupo, tanto que aproveitou a semana de folga para fazer alguns ajustes. "O mais importante foi o tempo que ganhamos para recuperar a parte física dos jogadores", lembrou, recomendando respeito ao adversário. "O Bahia é um time muito bem treinado pelo Guto Ferreira e que cresce dentro de casa. Mas nós vamos jogar conforme as nossas características", prometeu, se referindo à valorização da posse de bola e ao uso da velocidade no ataque.

No treino de sexta-feira, o último antes do embarque para a capital baiana, Fernando Diniz teve a chance de avaliar alguns jogadores que estão voltando aos treinos. O zagueiro Wanderson, que vinha se recuperando de dores musculares nos últimos dois jogos, voltou a trabalhar com o restante do grupo e está à disposição. O mesmo acontece com Felipe Gedoz, que está liberado pelos médicos, mas ainda longe de sua melhor condição física.

Por outro lado, o volante Camacho até treinou com bola, mas, como foi expulso contra o Grêmio, ele não pode atuar. Com isso, Bruno Guimarães ou Jonathan assumem uma posição entre os titulares, mas o escolhido sai apenas minutos antes de a bola rolar. O meia João Pedro, de 21 anos, já está fora dos planos do clube porque foi negociado com o Botafogo e só depende de exames médicos para ser anunciado no Rio de Janeiro.