Líder norte-coreano planeja fechar local de testes nucleares em maio

29/04/2018 | 08:00



Informações advindas da Coreia do Sul apontam que o líder norte-coreano Kim Jong Un planeja fechar o local de testes nucleares do país em maio e revelar o processo para especialistas e jornalistas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

O porta-voz presidencial de Seul, Yoon Young-chan, disse no domingo que Kim fez esses comentários durante o encontro com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, na sexta-feira.

Ainda segundo ele, Kim também teria dito que o presidente Donald Trump vai aprender que ele "não é uma pessoa" que dispara mísseis contra os Estados Unidos. A reunião de Kim-Trump foi antecipada para maio ou junho.

Yoon disse ainda que a Coreia do Norte planeja reajustar seu fuso horário atual ao da Coreia do Sul. A Coreia do Norte, em 2015, criou o seu próprio "horário de Pyongyang", com o relógio 30 minutos atrás do da Coreia do Sul.