Reanimado após goleada, Cruzeiro busca os primeiros pontos no Brasileiro

29/04/2018 | 07:30



Reanimado após a impiedosa goleada por 7 a 0 sobre a Universidad de Chile, pela Copa Libertadores, o Cruzeiro quer usar aproveitar o bom ambiente para conquistar os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro diante do Internacional, neste domingo, às 19 horas, no Beira-Rio, pela terceira rodada.

Se ganhou fôlego no torneio sul-americano, na competição nacional o time mineiro vem de duas derrotas por 1 a 0 contra Grêmio e Fluminense nos dois primeiros jogos, segue sem pontuar e amarga a vice-lanterna na tabela.

Como tem outro compromisso importante pela Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Vasco, o Cruzeiro provavelmente terá em campo novamente um time bastante modificado, provavelmente formado boa parte por jogadores considerados reservas.

Jogadores como Dedé, Léo, Edilson, Henrique e Thiago Neves, que têm tido uma sequência grande de partidas, devem descansar para poderem estar inteiros para o duelo da Libertadores e dificilmente enfrentarão o Inter. Na sexta-feira, Mano Menezes comandou um treino tático, seguido de uma atividade técnica e os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo.

Com isso, Marcelo Hermes, Murilo, Ezequiel, Bruno Silva e Mancuello, que vêm jogando menos vezes, podem ganhar uma chance em Porto Alegre, assim como Robinho, que não foi titular diante da equipe chilena. Recuperado de lesão, Raniel tem boas chances de formar a dupla com Rafael Sóbis.