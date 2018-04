Por pontos, Robson Conceição bate canadense e vence pela 7ª vez como profissional

28/04/2018 | 23:25



O brasileiro Robson Conceição segue imbatível desde que se tornou profissional após a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Neste sábado, o boxeador conseguiu a sua sétima vitória na carreira ao ganhar por pontos do mexicano naturalizado canadense Alex Torres Rynn, após seis rounds, no Liacouras Center, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. O triunfo foi unânime entre os jurados, que deram um triplo 60 a 56 a favor do baiano na categoria super-penas.

Com a vitória neste sábado, Robson Conceição agora tem sete vitórias, sendo quatro por nocaute, sem derrotas. O boxeador brasileiro deve fazer mais cinco lutas em 2018 e espera entrar em 2019 com a chance de disputar um título mundial.

A luta começou com Robson Conceição mais agressivo, explorando a linha de cintura e as brechas na defesa de Alex Torres Rynn. Canhoto, o canadense tinha dificuldade e tentava trocar a base para agredir o brasileiro. A partir do segundo round, o combate ficou mais equilibrado, mas o baiano acertava os golpes com maiôs força e seguia explorando os socos no corpo do rival.

Cansado, Alex Torres Rynn sentiu mais os golpes de Robson Conceição nos dois últimos rounds. Com velocidade e força, o campeão olímpico no Rio-2016 fez o canadense ficar mais nas cordas. O brasileiro esteve perto de derrubar o rival e vencer por nocaute, mas Rynn conseguiu aguentar e levou a decisão para os jurados.