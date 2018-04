Homem é presso com 200 quilos de maconha em São Caetano

da Redação



28/04/2018 | 22:59



Na manhã deste sábado (28), um homem foi preso após bater contra um muro, em São Caetano. Ao ser abordado por policiais, no complexo viário Luís Tortorello, ele tentou fugir, o que ocasionou a coalizão. Dentro do veículo foram encontrados 200 quilos de maconha, que estavam nos bancos da frente, de trás e no porta-malas.