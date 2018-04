Maranhão aciona nacional do PSDB para reverter expulsão

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/04/2018 | 07:38



Depois de ser expulso de forma sumária do PSDB a partir de decisão do presidente estadual da sigla, Pedro Tobias, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (hoje sem partido), acionou o diretório nacional da legenda, comandado pelo ex-governador Geraldo Alckmin, na tentativa de reverter o quadro atual. O recurso administrativo, com pedido de medida de urgência, foi protocolado pela defesa na sexta-feira, e requer que seja anulado liminarmente o ato de exclusão, além de intervenção na direção paulista, com afastamento de Tobias de suas funções.

Maranhão estava filiado ao tucanato desde 2010. A expulsão da sigla se deu após apoio declarado ao projeto eleitoral do governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que concorrerá à reeleição, em detrimento da pré-candidatura tucana, do ex-prefeito da Capital João Doria, escolhido, por meio de prévias, para encabeçar chapa ao Palácio dos Bandeirantes. A deliberação de Tobias aconteceu na segunda-feira, sem condução de processo disciplinar, o que provocou desconforto interno.

No documento, assinado pelo advogado Paulo Sérgio Dias Sant’Ana Júnior, Maranhão frisa que “a conduta arbitrária” da estadual deve ser abolida de forma imediata pela presidência nacional. Destaca que a ação visa combater o procedimento da estadual que, “sem observar as formalidades estatutárias e praticando ato de abuso de poder, determinou ilegalmente” a expulsão. “O estatuto do PSDB foi rasgado pelo presidente Pedro Tobias. Sua conduta ilegal equipara-se a um déspota (ditador).”

Tobias alegou, na ocasião, que a saída de Maranhão está baseada em transgressão ética, e que a executiva estadual deu autorização a proceder dentro destes moldes em situações semelhantes. O dirigente justificou que a medida será repetida em outras situações de tucanos que aderirem à campanha de França, número um desde o dia 6 no Estado – até então gerido por Alckmin. Na oportunidade, incluiu na lista de expulsões o ex-prefeito de Botucatu João Cury Neto, que aceitou integrar o governo de França como titular da Educação.

Mesmo antes do desgaste, Maranhão frisava adesão à pré-candidatura tucana de Alckmin ao Planalto. Outro apontamento usado contra ele, no entanto, é que a postura é reincidente por ter enfrentado comissão de ética diante da declaração de apoio e voto na então presidente Dilma Rousseff (PT) no pleito de 2014.

O prefeito alerta, na peça, para o aspecto de que prévia não é convenção partidária. “Doria não é candidato do PSDB a cargo algum”, cita, no texto. A reunião deliberativa da sigla está prevista para agosto. Maranhão argumentou que espera ter minimamente direito de defesa, e que sejam seguidas normas legais. “Não pode ser da maneira intransigente como foi, quebrando regras e protocolos. Querem impor. Quer dizer que não posso emitir opinião? É visão, no mínimo, autoritária. Foram precipitados”, disse, ao mencionar expectativa de que a manifestação sobre o recurso seja rápida. “Aguardo que até a próxima semana isso se resolva.” Tobias não foi localizado para comentar o caso. (colaborou Júnior Carvalho)