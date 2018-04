Sem atuar desde novembro, Breno participa de jogo-treino dos reservas do Vasco

28/04/2018 | 20:12



De folga na tabela do Campeonato Brasileiro neste final de semana, o Vasco se reapresentou neste sábado após o empate por 1 a 1 com o Racing, quinta-feira, pela Libertadores. Os titulares realizaram trabalho regenerativo na academia e os reservas foram a campo para um jogo-treino contra o Barra da Tijuca.

O time cruzmaltino venceu por 4 a 0, com todos os gols no primeiro tempo. O destaque ficou por conta da participação do zagueiro Breno, que não joga desde novembro por conta de uma cirurgia no joelho direito. O jogador demonstrou estar recuperado do problema e marcou um dos gols na partida. Andrey e Caio Monteiro completaram o placar.

Breno tem a possibilidade de ser relacionado para o duelo de quarta-feira contra o Cruzeiro, em São Januário, pela penúltima rodada do Grupo E da Libertadores. Uma vitória ao time carioca é fundamental para seguir com chances de classificação.

Entre os que participaram do jogo-treino, quem tem chance de estar em campo como titular é o volante Bruno Silva. O jogador é o favorito para assumir o lugar de Desábato, que foi expulso contra o Racing.

"Se o professor Zé Ricardo me der oportunidade, vou procurar agarrar e contribuir para nosso time. Essa folga no final de semana foi favorável para a gente. Iremos ter mais tempo para fazer ajustes. Chegaremos na quarta-feira em 100% de condições", disse Bruno Silva.

O Vasco é o lanterna da chave, com apenas dois pontos conquistados. O Racing lidera com oito pontos e o Cruzeiro aparece em segundo lugar com cinco, mesma pontuação da Universidad de Chile.

"É preciso jogar com organização, lutar e brigar por cada bola. Acredito que quarta-feira vamos fazer um grande jogo e sair com o resultado. Enquanto existir chances, iremos brigar. Vencendo o Cruzeiro, vamos decidir no último jogo com a Universidad de Chile. Ainda podemos nos classificar", concluiu o volante.

O time carioca enfrentaria o Santos na rodada deste final de semana do Brasileirão. Mas a partida foi adiada para o dia 16 de julho por conta dos duelos da Libertadores. O Vasco entrou em campo pela competição continental na última quinta-feira e o Santos joga na terça-feira contra o Nacional do Uruguai fora de casa. Como a Conmebol não quis mexer em sua agenda, o duelo do Brasileirão precisou ser remarcado para depois da Copa do Mundo.