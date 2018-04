Ivete Sangalo volta aos shows neste domingo, aniversário de Salvador

28/04/2018 | 20:01



Após ficar afastada das apresentações para se dedicar ao fim da gestação e os primeiros meses de vida das filhas gêmeas, Ivete Sangalo vai voltar a fazer show em um trio elétrico. Nesta sexta-feira, 27, a cantora mostrou nos Stories do Instagram os bastidores do ensaio para a apresentação que vai comemorar o aniversário da cidade de Salvador, neste domingo, 29. Um dos vídeos mostra a mamãe baiana amamentando Marina e Helena durante um intervalo do trabalho.

"Gente, estou aqui agora porque saí do ensaio. Que delícia da mãe", sussurra Ivete. Em um segundo vídeo, Ivete explica: "Estamos no segundo round, galera".

Ivete Sangalo também falou sobre sua aparência: "eu estou assim... Não vou dizer feia, estou assim 'coisa'. Mas no dia 29 vocês vão ver que gata da p@*&%! Gata não, coelhona".

O show deste domingo, 29, será transmitido ao vivo no canal do YouTube de Ivete Sangalo à partir das 17h30.