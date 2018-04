Aguirre divulga relacionados com Anderson Martins, Jucilei e Diego Souza

28/04/2018 | 19:36



O técnico Diego Aguirre divulgou neste sábado a lista de relacionados do São Paulo para o duelo contra o Fluminense, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades são as presenças do zagueiro Anderson Martins, do volante Jucilei e do meia Diego Sousa, que ficaram de fora do empate sem gols com o Ceará, em Fortaleza, na última rodada da competição.

Na sexta-feira, Aguirre já havia antecipado a presença de Diego Souza na lista. No entanto, não confirmou o retorno dele à equipe titular. O treinador fechou o treino para os jornalistas neste sábado e não deu pistas da escalação.

O goleiro Jean se recuperou de uma amidalite que o tirou dos últimos dois jogos e ficará no banco de reservas. Seguem no departamento médico o lateral-esquerdo Reinaldo, problema na coxa esquerda, o zagueiro Rodrigo Caio, entorse no pé esquerdo, e o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro, que faz trabalho de reforço muscular.

O time tricolor tem uma vitória e um empate na competição. O provável time que entrará em campo neste domingo terá: Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Régis; Petros, Jucilei e Liziero; Nenê, Everton e Diego Souza (Tréllez).

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Éder Militão, Edimar e Régis.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves.

Volantes: Hudson, Jucilei, Liziero e Petros.

Meias: Cueva, Everton, Lucas Fernandes, Nene e Valdívia.

Atacantes: Diego Souza, Marcos Guilherme e Tréllez.