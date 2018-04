Jair Ventura fecha treino do Santos e mantém dúvida para formação da zaga

28/04/2018 | 19:19



O Santos ganhou um final de semana de folga na tabela do Campeonato Brasileiro e aproveitou o sábado para treinar de olho no próximo duelo pela Libertadores, contra o Nacional, terça-feira, no Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos.

O técnico Jair Ventura comandou uma atividade tática sem a presença dos jornalistas, a última em solo brasileiro. Também não houve entrevista coletiva. Com isso, não há pistas da equipe que entrará em campo no duelo que poderá confirmar a vaga para a próxima fase.

A principal dúvida está em quem ocupará a vaga do zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Felipe e Gustavo Henrique disputam a posição. Outra baixa do treinador é o atacante Eduardo Sasha, que se recupera de lesão no tornozelo direito. Copete deve seguir entre os titulares.

O Santos enfrentaria o Vasco na rodada deste final de semana. Mas a partida foi adiada para o dia 16 de julho por conta dos duelos da Libertadores. O time carioca entrou em campo pela competição continental na última quinta-feira e o Santos tem o jogo na terça. Como a Conmebol não quis mexer em sua agenda, o duelo do Brasileirão precisou ser remarcado para depois da Copa do Mundo.

Na Libertadores, o Santos lidera o Grupo F, com nove pontos, quatro à frente do Nacional, o segundo colocado. O time que entrará em campo em Montevidéu, no Uruguai, deverá ter: Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique (Luiz Felipe), David Braz e Dodô; Alison, Léo Cittadini e Jean Mota; Copete, Rodrygo e Gabriel.