De virada, Avaí vence a primeira com Geninho e afunda o Juventude na Série B

28/04/2018 | 18:56



O Avaí saiu atrás, mas mostrou poder de reação para conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, o time catarinense instalou de vez a crise no Juventude ao ganhar por 3 a 1, em pleno estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela terceira rodada.

A primeira vitória colocou o Avaí na oitava colocação, com quatro pontos. Essa é a segunda partida do técnico Geninho no comando catarinense. Por outro lado, o Juventude segue com um ponto e está na parte de baixo da tabela de classificação. A situação do treinador Julinho Camargo está delicada.

Logo aos sete minutos, Pará cruzou rasteiro, Fellipe Mateus não conseguiu dominar e a bola sobrou para o chute colocado de Guilherme Queiróz abrir o placar para o time gaúcho. O Avaí equilibrou as ações e conseguiu o empate aos 34. César Martins cabeceou contra o próprio gol e o goleiro Matheus Cavichioli fez boa defesa. No rebote, Romulo só completou.

O Avaí voltou com uma postura bastante ofensiva do intervalo e conseguiu a virada aos 12 minutos. Capa cruzou e Renato apareceu dentro da pequena área para completar de cabeça. O Juventude sentiu demais e levou o terceiro na sequência. Rodrigão puxou contra-ataque e tocou para Renato bater na saída do goleiro.

Aos 38 minutos, Matheus Cavichioli tocou com a mão fora da área e foi expulso. Como Julinho Camargo havia feito as três alterações, o zagueiro César Martins acabou indo para o gol, mas o Avaí não aproveitou para transformar a vitória em goleada.

O Juventude volta a campo nesta terça-feira contra o Boa, às 16 horas, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). No próximo sábado, o Avaí recebe o São Bento, às 16h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Os jogos serão válidos pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 3 AVAÍ

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vidal (Ricardo Jesus), César Martins, Fred e Pará; Matheus Bertotto, Jair, Fellipe Mateus (Diones), Leandro Lima e Caio Rangel; Guilherme Queiróz (Yuri Mamute). Técnico: Julinho Camargo.

AVAÍ - Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão e Capa; Airton, Judson, Renato (Luanzinho) e Pedro Castro; Romulo (Getúlio) e Rodrigão (Matheus Barbosa). Técnico: Geninho.

GOLS - Guilherme Queiróz, aos 7, e Romulo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Renato, aos 12 e aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Capa, Airton e Romulo (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Cavichioli (Juventude).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA - R$ 37.660,00.

PÚBLICO - 3.427 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).