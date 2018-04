Vila Nova ganha do Sampaio Corrêa, mantém os 100% e permanece no G4 da Série B

28/04/2018 | 18:51



O Vila Nova conquistou a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B ao superar o Sampaio Corrêa por 3 a 1, neste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Após três rodadas, o time goiano aparece em terceiro lugar pelo saldo de gols - quatro, contra cinco de Figueirense e Fortaleza. O Paysandu é o quarto, também com a mesma pontuação e 100% de aproveitamento.

O Sampaio Corrêa sofreu a sua segunda derrota consecutiva porque tinha perdido para o Guarani por 2 a 0, em Campinas (SP), e continua com três pontos em posição intermediária da tabela de classificação.

A preocupação do técnico Francisco Diá era com o condicionamento físico do Sampaio Corrêa, que na última quarta-feira disputou uma partida debaixo de muita chuva pela fase seletiva da Copa do Nordeste de 2019. Tanto que o time começou bem e com moral. Aos três minutos assustou em uma cabeçada de Carlão, que obrigou o goleiro Mateus Pasinato a se esticar para espalmar.

O Vila Nova respondeu aos 14 minutos, quando Mateus Anderson cobrou falta pelo alto e Giovane desviou de cabeça, tirando tinta da trave esquerda. Como esperado pelo técnico Hemerson Maria, o time goiano sentiu falta do atacante Lincom, que atua como pivô dentro da área. Ele está suspenso preventivamente por uso de substância proibida em exame antidoping e não identificada ainda quando atuava pelo Santo André, no Campeonato Paulista.

O caminho teria que ser outro. E foi de falta, aos 36 minutos, que o time goiano abriu o placar em cobrança bem perto da linha da grande área. A jogada foi ensaiada. Elias deu um leve toque para trás e Diego Giaretta chutou de curva.

Pouco depois começou chover e o gramado ficou escorregadio. Azar do goleiro Mateus Pasinato, que não segurou a falta cobrada por Danielzinho e o rebote ficou para a cabeçada de Bruno Moura. Tudo igual aos 46 minutos.

Ainda com chuva, o Sampaio Corrêa reiniciou o segundo tempo com Diego Silva na vaga do volante Diego, já amarelado. Mas o time da casa começou com mais volume de jogo, na tentativa de impor o fator campo. Aos 11 minutos assustou em uma cabeçada de Giovane, que o goleiro Andrey rebateu. Depois, Hemerson Maria promoveu a reestreia do meia Alan Mineiro, de volta ao clube. O time ganhou em qualidade técnica.

Aos 29 minutos, enfim, Alan Mineiro levou perigo. Chutou de fora da área, a bola desviou na defesa e só não foi às redes porque Andrey espalmou. No minuto seguinte, ele cobrou escanteio, o zagueiro Wesley Matos desviou de cabeça e do outro lado, também de cabeça, Elias completou para as redes.

O gol deixou o Sampaio Corrêa entregue e já demonstrando sinais de cansaço. Aos 34 minutos levou o terceiro gol. Mateus Anderson recebeu na frente da área, ajeitou e bateu de virada no canto esquerdo de Andrey.

Pela quarta rodada, na próxima sexta-feira, o Sampaio Corrêa vai receber o Paysandu, no estádio Castelão, em São Luis. O Vila Nova fará o clássico contra o Goiás, no dia seguinte, às 16 horas, de novo no estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 3 x 1 SAMPAIO CORRÊA

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Wellington Reis, Mateus Anderson e Elias (Moacir); Reis (Vinícius Leite) e Keké (Alan Mineiro). Técnico: Hemerson Maria.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Alyson; Silva (Diego Silva), Willian Oliveira, Danielzinho e Marlon; Bruninho (Uillian) e Carlão (Alvinho). Técnico: Francisco Diá.

GOLS - Diego Giaretta, aos 36, e Bruno Moura, aos 46 minutos do primeiro tempo; Elias, aos 30, e Mateus Anderson, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Elias e Giovane (Vila Nova); Silva e Diego Silva (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

RENDA - R$ 82.350,00.

PÚBLICO - 4.739 pagantes (5.894 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).