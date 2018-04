Com três de Bacca, Villarreal goleia e fica perto de se garantir na Liga Europa

28/04/2018 | 18:30



Com três gols de Carlos Bacca e outro de Castillejo, o Villarreal goleou o Celta de Vigo por 4 a 1 neste sábado, em casa, e ficou bem próximo de confirmar vaga para a fase de grupos da Liga Europa.

A vitória levou a equipe aos 54 pontos, na sexta colocação da tabela, com seis de vantagem sobre o Sevilla, que perdeu na sexta-feira por 2 a 1 para o Levante e teve o técnico Vincenzo Montella demitido. O Celta é o 11º colocado com 45 pontos.

Faltam três rodadas para o término da competição. De acordo com as regras, os quatro primeiros garantem um lugar na Liga dos Campeões. O quinto e o sexto vão à fase de grupos da Liga Europa. E o sétimo garante lugar nos playoffs da Liga Europa.

A 35ª rodada continua neste domingo, com destaque para o duelo do Barcelona, que visitará o Deportivo La Coruña às 15h45 (de Brasília), e pode garantir o título antecipado. O time catalão lidera o Espanhol com 83 pontos, com 11 de vantagem para o Atlético de Madrid, que também neste domingo, às 11h15, visitará o Alavés. O Real Madrid aparece em terceiro com 71.