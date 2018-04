Hamilton se surpreende com evolução da Mercedes e vê 1ª vitória no ano mais perto

28/04/2018 | 16:44



O britânico Lewis Hamilton havia deixado o treino de sexta-feira desanimado com o desempenho da Mercedes e disse que só um milagre dos mecânicos deixaria a escuderia em condições de brigar pela vitória no GP do Azerbaijão. E esse milagre aconteceu.

Os mecânicos trabalharam na noite de sexta-feira e na manhã de sábado e conseguiram deixar os carros mais competitivos. Hamilton fez o segundo melhor tempo no classificatório e se mostrou esperançoso com a corrida deste domingo - a largada está marcada para as 9h10 (de Brasília).

"Estou feliz com o trabalho que fizeram e a evolução que tivemos de ontem (sexta-feira) para hoje. Valtteri (Bottas) também fez um grande trabalho. Acho que esse circuito é o quinto melhor para se fazer ultrapassagens, não vai ser fácil. Vou tentar dificultar as coisas para o Sebastian amanhã (domingo", disse o atual campeão.

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, garantiu a pole e o finlandês Bottas, da Mercedes, sairá na terceira colocação. Os carros da Red Bull, que haviam se destacado nos treinos livres de sexta-feira, ficaram para trás. O australiano Daniel Ricciardo largará em quarto lugar, seguido pelo companheiro, o holandês Max Verstappen.

Hamilton espera agora manter o bom desempenho neste domingo e alcançar a primeira vitória na temporada. Até aqui, Vettel venceu dois Grandes Prêmios, na Austrália e no Bahrein, e Ricciardo faturou o GP da China.

"Sebastian fez um grande trabalho hoje. A Ferrari tem dominado as últimas corridas e deu para perceber que devem ter também um bom desempenho aqui. A Red Bull também vinha muito bem, não sei o que aconteceu hoje. Estou empolgado com a corrida. Não vai ser fácil conseguir ultrapassar, mas vou fazer de tudo para vencer."

Bottas também se mostrou animado com a evolução da Mercedes e espera por uma corrida com muitas surpresas. "Estamos de volta na briga. Essa temporada tem sido bastante disputada. A prova aqui pode ser bastante maluca, e nós estamos prontos para a luta", afirmou.