Lancha explode em frente a iate Clube de Macaé e deixa 8 feridos

28/04/2018 | 16:16



Por volta das 10h da manhã deste sábado, 28, uma lancha pegou fogo e explodiu em Macaé, no interior do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, oito pessoas que estavam na embarcação sofreram ferimentos e foram levadas ao Hospital Público de Macaé.

Algumas estão em estado grave, de acordo com o sargento Henrique, plantonista do órgão na capital carioca. O Corpo de Bombeiros também informou que a lancha estava estacionada em um píer, às margens do Rio Macaé, em frente ao Iate Clube da cidade, no bairro Barra de Macaé.

Imagens de pessoas que estavam no local foram postadas nas redes sociais e é possível ver a ação dos bombeiros para controlar o fogo. Depois que as chamas apartaram, a lancha teria afundado por causa da danificação da explosão. O motivo do acidente ainda está sendo investigado.