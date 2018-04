Pliskova vence e encara Vandeweghe na final em Stuttgart

28/04/2018 | 16:12



A checa Karolina Pliskova e a norte-americana CoCo Vandeweghe vão decidir o título do Torneio de Stuttgart, neste domingo. Quinta cabeça de chave na competição alemã, disputada sobre o saibro, Pliskova avançou na chave ao derrotar a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Ganhando embalo, após a dura vitória sobre a letã Jelena Ostapenko, Pliskova precisou de apenas 1h05in para superar Kontaveit, 31ª do mundo. A ex-número 1 do mundo fechou o jogo ao faturar três quebras de serviço e sem ter o seu e ameaçado em nenhum momento da partida.

No domingo, ela enfrentará Vandeweghe, que também está conquistando confiança ao longo da competição. Na sexta-feira, a norte-americana despachou a romena Simona Halep, atual úmero 1 do mundo, em sets diretos. Neste sábado, ela superou a francesa Caroline Garcia, sexta cabeça de chave, por 6/4 e 6/2.

Assim como fez Pliskova, Vandeweghe foi dominante ao longo de toda a partida. Ela não teve o serviço ameaçado em nenhum momento do jogo e faturou três quebras para abrir vantagem e fechar o jogo, após 1h14min.

TURQUIA - No Torneio de Istambul, também disputado sobre o saibro, as finalistas da competição também foram definidas neste sábado. Serão a eslovena Polona Hercog e a francesa Pauline Parmentier. Atual 75º do mundo, Hercog eliminou a grega Maria Sakkari por 6/4 e 6/2, enquanto Parmentier (122º) despachou a romena Irina-Camelia Begu por 6/3 e 6/4.