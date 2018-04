Angélica se despede do programa Estrelas e fala sobre novo projeto

28/04/2018 | 16:11



Após 12 anos animando as tardes da Tv Globo, Angélica se despede do programa Estrelas com Lilia Cabral e Fátima Bernardes.

A loira relevou ao Jornal O Globo como foi a experiência de comandar o programa durante mais de uma década e ainda revelou como se sente com a despedida.

- Foi muito emocionante. Não é fácil fechar um ciclo de sucesso. Nesse período, fiz amigos e vivi muita coisa linda. Achei que estava super preparada para a despedida, mas o choro veio fácil. Já tenho saudades, mas também a sensação de que encerramos na hora certa.

Mas você ainda poderá ver Angélica nas telinhas já que ela está desenvolvendo um novo projeto ao lado de Ricardo Waddington:

- É tudo muito recente, mas já tenho ideias na cabeça. Não tenho pressa e me sinto renovada com as mudanças que virão. Os telespectadores me viram crescer e acompanharam todas as mudanças tanto da minha vida profissional quanto da pessoal. Claro que agora não será diferente. Hoje sou mãe de três filhos, uma mulher madura e consciente do meu papel no mundo. O que vem por aí será algo que tem a ver com o meu momento, com a minha verdade.