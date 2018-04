Kim Kardashian quebra o silêncio e fala sobre traição de Tristan Thompson

28/04/2018 | 16:11



A história envolvendo a traição de Tristan Thompson não parece estar nem perto do final. A família segue mantendo discrição como forma de proteger e respeitar o momento de Khloé, que acabou de dar à luz sua primeira filha. Porém, parece que a situação realmente está incomodando as Kardashians e Kim comentou o assunto em entrevista.

É indiscutível que Khloé Kardashian está vivendo um momento conturbado, ao passo que conseguiu realizar o sonho de ter uma filha, está também tendo que lidar com a repercussão do escândalo da suposta traição de seu até então namorado, Tristan Thompson. O jogador teria traído a socialite enquanto ela ainda estava grávida, e dias após a divulgação de imagens em que ele aparece com outras mulheres, Koko teria entrado em trabalho de parto.

Em meio a isto, segundo o portal E!News, a família da socialite, apesar de estar irremediavelmente ao seu lado, não estaria nada contente com a situação. Uma fonte teria revelado ao veículo que eles não acreditam que Tristan possa mudar .

Enquanto isso, Kim, ao participar de uma entrevista com a apresentadora Ellen DeGeneres, revelou que é um momento muito difícil:

- Nós realmente estávamos ao lado de Khloé e ainda estamos, você sabe, ela é tão forte e está fazendo o melhor que pode. É uma situação muito triste no geral, desabafou.