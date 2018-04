Nicolas Prattes será protagonista de O Tempo não Para

28/04/2018 | 16:11



Nicolas Prattes será o protagonista de O Tempo não Para, nova das 19h da Globo, escrita por Mario Teixeira. De acordo com Patricia Kogut, o ator foi escalado para a novela em substituição ao ator Klebber Toledo, que inicialmente estava cotado para o papel. O noivo de Camila Queiroz está envolvido atualmente com as gravações de Ilha de Ferro e o cronograma teria deixado a agenda do ator apertada.

O ator, que fez sucesso em Rock Story, foi liberado por Jorge Fernando da novela Verão 90 Graus, em que estava escalado, mostrando que ele está cada vez mais disputado na emissora, após atuar ao lado de Vladimir Britcha.

Em O Tempo não Para, estão escalados ainda Juliana Paiva, Christiane Torloni, Edson Celulari, Rosi Campos, Adriane Galisteu, Solange Couto, Carol Castro, Kiko Mascarenhas e outros. A trama irá mostrar a vida de uma família que estava congelada dede 1886 e acaba acordando e se deparando com uma realidade completamente diferente.