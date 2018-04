Katy Perry e Orlando Bloom recebem benção do Papa no Vaticano e ela fala sobre o ator: - Meu querido

28/04/2018 | 16:11



Após dar uma cantada daquelas em Orlando Bloom no Instagram, Katy Perry tem grandes chances de ter realmente reatado com o ator, depois de mais de um ano separados. O casal viajou para Roma e foram clicados juntos conhecendo o Papa Francisco no Vaticano.

Nas fotos, registradas neste sábado, dia 28, os dois aparecem sorridentes recebendo a benção do Papa, durante a conferência Unite to Cure. Em seu Instagram Stories, a cantora mostrou a chegada no Vaticano e ao mostrar Bloom no mesmo carro, se referiu a ele de uma forma bastante suspeita!

- Feliz sábado, pessoal. Eu estou aqui em Roma, no Vaticano com a minha mãe, meu querido, e meu empresário. Hoje será um dia bastante especial.

Segundo a People, os primeiros rumores de volta do casal surgiram no começo de 2018, ao serem vistos juntos. Em março, eles passaram um tempo em Tóquio e a cantora dedicou uma música para o ator durante show da turnê Witness:

- Eu me sinto muito amada. E essa próxima música é sobre ser tão amada e vista que você nunca sentiu esse sentimento antes. Este sentimento de amor. - disse ela antes da música For Me You See.