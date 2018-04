Leverkusen perde em casa para Stuttgart e fica fora do G4 no Alemão

28/04/2018 | 15:58



O Bayer Leverkusen perdeu para o Stuttgart por 1 a 0 neste sábado, em casa, e deixou o G4 do Campeonato Alemão a duas rodadas do término. Na sexta-feira, a equipe já havia deixado o grupo dos que vão à Liga dos campeões na próxima temporada, pois o Hoffenheim venceu o Hannover por 3 a 1 e roubou o quarto lugar ao alcançar 52 pontos.

O Leverkusen, com 51, precisava vencer o duelo em casa para retomar a vaga. Mas nem mesmo com o apoio de seus torcedores conseguiu superar o adversário que faz apenas uma campanha regular na competição - é o oitavo colocado com 45 pontos.

O Stuttgart chegou à vitória com um gol do atacante alemão Christian Gentner, aos 22 minutos do segundo tempo. As equipes agora voltam a campo em 5 de maio. O Leverkusen visitará o Werder Bremen e o Stuttgart recebe Hoffenheim.

A antepenúltima rodada do Alemão continua neste domingo com mais dois jogos. O Mainz, que luta contra o rebaixamento, recebe o RB Leipzig e o Borussia Dortmund, que luta para se garantir no G4, visita o Werder Bremen.