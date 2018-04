Filho de Tim Maia se emociona e lembra morte do pai

28/04/2018 | 15:46



Pedro Bial começou seu programa de sexta-feira, 27, cantando Um Dia de Domingo, de Tim Maia. Léo Maia, filho do cantor, entrou no palco do Conversa com Bial e seguiu cantando a música. Esse foi apenas o começo do tributo aos 20 anos da morte de Tim Maia. Léo se emocionou vendo vídeos inéditos do cantor em estúdio, falou sobre a infância e o período logo a pós a perda do pai.

"Quando ele se foi, eu me vi sozinho no mundo. De tudo que meu pai construiu na vida, eu herdei só o que me interessava. Fiquei com o violão dele, o contrabaixo, a bateria, os discos que a gente ouvia direto nas madrugadas malucas e os songbooks assinados pelo Almir Chediak", contou Léo Maia.

Bial comenta que Léo também herdou o timbre e a forma de cantar. "Foi muito esporro! [...] O meu pai era muito bravo. Você tinha que ter humildade para ficar ao lado dele e aprender o que ele quisesse ensinar. Era um ensinamento tipo cadeia", explicou o filho de Tim Maia.