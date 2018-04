Grécia faz acordo de 1,2 bilhão de euros para atualizar frota com aviões dos EUA

28/04/2018 | 15:40



Um grupo de autoridades do governo da Grécia e de militares aprovou neste sábado um acordo no valor de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,45 bilhão) para atualizar mais da metade da frota de aviões do país, composta por aeronaves de combate do modelo F-16, produzido nos Estados Unidos.

Pelo acordo, 85 aviões F-16 passarão a contar com funções similares às do mais avançado modelo de caça norte-americano, o F-35. A atualização não inclui a tecnologia "stealth", que torna aviões menos visíveis a radares, infravermelho, sonar e outros métodos de detecção.

A Grécia pagará pelas melhorias até 2027 ou 2028, mas o governo dos EUA aceitou receber pagamentos anuais de 150 milhões de euros (US$ 182 milhões) após a data acertada.

O embaixador dos Estados Unidos para a Grécia, Geoffrey Pyatti, escreveu em seu perfil no Tweeter que as negociações se deram durante a visita do primeiro ministro grego Alexis Tsipras à Casa Branca em outubro do ano passado. Fonte: Associated Press.