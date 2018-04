Alison pega pênalti, Roma goleia e encaminha vaga para a Liga dos Campeões

28/04/2018 | 15:11



A Roma deu neste sábado um passo importante em busca da classificação para a Liga dos Campeões. Em casa, com dois gols de Dzeko, o time goleou o Chievo Verona por 4 a 1 e se manteve na terceira colocação do Campeonato Italiano com 70 pontos, a três rodadas do término. Schick e El Shaarawy completaram a vitória. Inglese descontou.

Inglese poderia ter feito mais um gol. O jogador teve a oportunidade de cobrar um pênalti quando a partida estava 2 a 0 para a Roma. Mas o goleiro brasileiro Alison, que vive grande fase, pulou no canto direito para fazer a defesa.

A goleada fez a Roma abrir provisoriamente quatro pontos de vantagem para a Inter de Milão, que está em quinto lugar e é a primeira equipe fora da zona de classificação do principal torneio de clubes da Europa. A Inter, no entanto, tem a possibilidade de encurtar essa distância, pois enfrentará a líder Juventus neste sábado, às 15h45 (de Brasília), em casa.

O Chievo corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. A equipe ocupa o 17º lugar com 31, dois pontos apenas à frente do SPAL 2013, o 18º e que abre o grupo do descenso. O SPAL visita o Hellas Verona, 19º e penúltimo colocado com 25 pontos, neste domingo.

A Roma agora se concentra para a difícil tarefa de garantir vaga para a final da Liga dos Campeões. Depois de perder o jogo de ida por 5 a 2 para o Liverpool fora de casa, o time italiano receberá o adversário inglês na próxima quarta-feira, às 15h45 (de Brasília).

No duelo deste sábado, o time anfitrião chegou a vitória sem grandes sustos. A Roma abriu o placar logo no início da partida, com Schick, aos nove minutos. Dzeko ampliou aos 40 do primeiro tempo.

O Chievo teve a possibilidade de diminuir a vantagem, mas desperdiçou um pênalti cometido pelo zagueiro brasileiro Juan, que acabou expulso. Alison pegou a batida de Inglese. A Roma acordou novamente para o jogo e encaminhou a vitória com El Shaarawy. Dzeko fez o quarto e Inglese descontou a três minutos do final.