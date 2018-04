Kim Kardashian marca presença em chá de bebê de Chrissy Teigen e John Legend

28/04/2018 | 15:11



John Legend e Chrissy Teigen não poderiam estar mais felizes, o casal que recentemente anunciou que vem mais um bebê por aí, reuniu os amigos para um chá de bebê.

A gravidez está na reta final e, apesar das dificuldades enfrentadas por Chrissy, a família celebrou a chegada do segundo filho ao lado de diversos amigos, entre eles Kim Kardashian, Kanye West e Kris Jenner, que prestigiaram a festa.

Apesar de uma decoração de tirar o fôlego, o que chamou atenção mesmo foi a presença de West já que o rapper teria trocado farpas com o John Legend. Apesar do desentendimento, os dois mostraram que são águas passadas, com direito a fotos e vídeos do momento.

Kim, é claro, fez questão de registrar o momento especial e ainda brincou com a mamãe, Chrissy Teigen, que está aproveitando a gravidez e fazendo tudo o que tem vontade.