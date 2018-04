Ivete Sangalo interrompe ensaio para amamentar gêmeas: Delícia da mãe

28/04/2018 | 15:11



Ivete Sangalo está a todo vapor ensaiando seu retorno ao trabalho. No domingo, dia 29, ela comandará um trio elétrico em Salvador, na Bahia, em comemoração ao aniversário de 469 anos da cidade. Já se despedindo da licença-maternidade, a cantora mostrou os bastidores do ensaio do show que irá realizar e encantou os seguidores ao revelar que precisou interromper o trabalho por um motivo bastante nobre: a amamentação das filhas gêmeas, Marina e Helena.

- Gente, estou aqui agora porque sai do ensaio. Que delícia mãe. Estamos convidando vocês para o dia 29. Estamos no segundo round, galera, brincou a artista ao falar sobre a alimentação das bebês, que estão com pouco mais de dois meses de vida.

A cantora já mostrou estar animada para seu retorno ao palcos. Nas redes sociais, ela tem convocado todo seu público para acompanhar o show e revelou empolgação com o evento: Melhor retorno da vida de uma cantora apaixonada. Domingo faremos o nosso circuito Ondina -Barra e vai ser delicioso. Espero todo mundo lá!!! Segura Mainha, escreveu no Instagram.