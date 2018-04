Fábio Porchat homenageia Agildo Ribeiro, que morreu neste sábado

28/04/2018 | 14:51



Fábio Porchat publicou neste sábado, 28, no Instagram, uma foto ao lado do humorista Agildo Ribeiro, que morreu aos 86 anos, no Rio. "A comédia brasileira perde mais um Grande! [sic] Triste pensar num mundo sem as piadas do Agildo. Obrigado por tudo o que fez por nós", escreveu o apresentador da Record TV.

Sonia Abrão também lamentou a morte de Agildo Ribeiro ao compartilhar um vídeo do humorista interpretando o professor Aquiles Arquelau, personagem do Zorra Total, na TV Globo. "Morre Agildo Ribeiro, o 'Capitão do Riso', aos 86 anos, de problemas cardíacos. É o Brasil ficando cada vez mais triste", afirmou a apresentadora do A Tarde é Sua, na Rede TV.

A atuação mais recente de Agildo na TV foi uma participação no programa Tá no Ar, da Rede Globo, que homenageou antigos humoristas.