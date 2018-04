Sasha Meneghel fala sobre consumo consciente: Procure saber o que tem por trás do que você compra

28/04/2018 | 14:11



Sasha Meneghel deu uma dica importante para seus seguidores através de seu Instagram Stories. Além de indicar o documentário True Cost, disponível na Netflix, a estudante de moda desabafou sobre a importância do consumo consciente:

Procurem saber o que está por trás das roupas que você compra. Este documentário não é só relevante a designers, muda sua perspectiva como consumidor.

Sasha ainda esclareceu que não é preciso grandes sacrifícios para o consumo consciente de roupas:

Não precisa ficar um ano sem comprar roupa. E quando se cansar da roupa, corte, faça retalhos, tem tantas soluções. Não jogue fora, vai desaparecer da sua vista, mas não do planeta.

Ela também disparou as críticas que poderiam chegar pelo fato dela trabalhar com moda:

Antes que me chamem de hipócrita ou comecem a criticar as roupas que eu faço ou os trabalhos que eu faço. Não é que eu não compre roupa. E não estou falando ou incentivando pessoas a deixarem de comprar suas marcas favoritas. Se pudesse influenciar seria apenas para que buscassem conhecimento (afinal, vivemos na era do conhecimento). Se informar não é mais privilégio de classe ou idade, é alimentar nossa curiosidade para buscarmos o melhor: para nós, para o próximo, e principalmente para o planeta em que vivemos. O que mais me assusta é que ainda hoje muitas pessoas não querem saber e preferem o caminho mais fácil, fechando os olhos.