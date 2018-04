Thiago Fragoso volta para gravar cenas finais de O Outro Lado do Paraíso

28/04/2018 | 14:11



Para quem estava preocupado com o final de O Outro Lado do Paraíso sem o personagem Patrick pode ficar sossegado. Thiago Fragoso, que interpreta o advogado na trama, se ausentou das gravações após descobrir um nódulo nos rins. O ator fez uma cirurgia para retirar o nódulo e passa bem após o procedimento e deve voltar a gravar a reta final da novela em breve.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Thiago irá gravar nove sequências na próxima segunda-feira, dia 30 e na terça, dia 1º de maio. Patrick aparecerá em uma cama de hospital, após levar um tiro durante o resgate do sequestro de Tomaz. Essas cenas já foram feitas por um dublê.

A novela chega ao fim em duas semanas, no dia 11 de maio. Até lá, muita emoção espera os telespectadores, como o julgamento de Sophia, vivida por Marieta Severo. As cenas já foram gravadas e o promotor Abel, interpretado por Charles Fricks, conduzirá o processo no lugar de Patrick. Já o advogado de Sophia será interpretado por Paulo Betti.