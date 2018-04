Príncipe Harry emagrece 4,5 quilos para casamento com Meghan Markle

28/04/2018 | 14:11



Príncipe Harry está provando que não são apenas as noivas que se preocupam com a aparência quando vão subir ao altar. De acordo com o New York Daily News, o irmão de William está tentando ficar em boa forma para o casamento e por isso procurou uma nutricionista para ajudá-lo a emagrecer.

O ruivo já teria eliminado cerca de 4,5 quilos desde que anunciou o noivado com Meghan Markle e também passou a se dedicar à atividade física:

- Ele foi flagrado se exercitando às sete da manhã quase todos os dias. Ele está buscando seu corpo de soldado de volta, revelou uma fonte ao veículo.

Ainda foi revelado que a mudança no estilo de vida não está acontecendo apenas por causa do casamento, mas pelo fato do casal querer aumentar a família em breve:

- Não é segredo entre os amigos que eles querem formar uma família imediatamente. Eles já disseram que querem ter três filhos, como William e Kate, explicou o informante.

A academia que o príncipe está frequentando é uma das mais caras e é preciso de convite para entrar entre o time de alunos do local, que tem mensalidade avaliada a três mil e 400 reais.