Internada, Sabrina Sato já tem data para retomar gravações de seu programa

28/04/2018 | 13:11



Sabrina Sato irá voltar a gravar o Programa da Sabrina na próxima semana! A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora que revelou ainda que ela continua internada, mas está bem, e segue em repouso no hospital para sua recuperação.

A beldade está internada no Hospital Albert Einstein em São Paulo desde o dia 18 de abril por causa de uma lesão no joelho que aconteceu após uma queda. No Instagram, Sabrina já havia tranquilizado os fãs sobre a situação e Duda Nagle, seu noivo, havia mostrado a amada em uma cadeira de rodas.

No início do mês, Sabrina sofreu uma queda e foi obrigada a cancelar as gravações de seu programa e permaneceu com a perna imobilizada. Mesmo em recuperação, ela ainda esteve no baile da amfAR usando uma bengala antes de ser internada.