Após separação Luciana renova contrato de meio milhão e posta indireta

28/04/2018 | 13:11



Luciana Gimenez já provou que sentar e sofrer não é de seu feitio. Após a polêmica envolvendo seu divórcio e as fotos que circulam de seu ex marido, Marcelo de Carvalho, com a nova namorada, a morena mostrou que não tem tempo para sofrer e, segundo o Jornal Extra, ela já teria renovado seu contrato de meio milhão

O inesperado divórcio da apresentadora deu o que falar e é claro que a história veio novamente à tona após Marcelo aparecer em um evento acompanhado por novo affair, Simone Abdelnour. Apesar do fim do relacionamento, Luciana e o ex marido não colocaram fim na parceria profissional e a morena teria garantido a renovação por mais dois anos de seu contrato como apresentadora Superpop e do Luciana By Night.

Apesar disso, ainda segundo o Jornal Extra, nem tudo são flores e Marcelo Carvalho teria proibido a entrada do assessor a ex mulher, assim como de seu maquiador, Paulo Vieira. Ele ainda teria dito que se quisesse manter o trabalho de Vieira, teria que ir arrumada de casa. Tenso hein!

E se você achava que a confusão parou por aí, se enganou porque, logo após a aparição do mais novo casal em público, a apresentadora postou em seu InstaStories uma mensagem que por muitos foi entendida como indireta:

O luxo é uma questão de dinheiro, a elegância é uma questão de educação, a classe é uma questão de berço, escreveu.

A história parece nem estar perto de acabar já que, ainda segundo o veículo, com a separação, Luciana teria se aproximado do ex namorado de Simone Abdelnour, Bruno Garfinkel, Vale lembrar que Simone teria sido apontada como pivô do divórcio.